Firea insistă pentru redeschiderea teatrelor: Nu sunt mai periculoase decât bisericile Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca nu întelege motivele pentru care Guvernul a decis ca teatrele sa ramâna închise, motivând ca nu sunt mai periculoase decât bisericile.



&"Nu vom întelege absolut niciodata, pentru ca nu exista argument temeinic de ce Guvernul nu accepta redeschiderea teatrelor, pentru ca ele nu sunt mai periculoase decât bisericile. Apreciem faptul ca se redeschid bisericile, pentru ca în draftul de stare de alerta numarul 2 nu erau cuprinse si bisericile pentru a fi redeschise, apreciem acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

