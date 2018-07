Stiri pe aceeasi tema

- Primarul PSD al Sectorului 1, Dan Tudorache, a postat pe pagina sa de Facebook un clip video in care prezinta masurile luate de primarie in cei doi ani de mandat in domeniul sanatatii si in invatamant. „Am vazut ca in aceste zile se poarta filmuletele de bilant ale primarilor bucuresteni, asa ca m-am…

- In comparatie cu 2016, cand Gabriela Firea a detinut functia de primar incepand cu a doua jumatate a anului si a castigat peste 39.000 de lei, in 2017, edilul general a castigat 119.000 de lei in calitate de primar al Bucurestiului, adica aproximativ 10.000 de lei net pe luna. Potrivit declaratiei de…

- Primarul general Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de 119.000 de lei, adica aproximativ 10.000 de lei pe luna, potrivit declaratiei de avere pe care Firea a publicat-o recent. De asemenea, edilul detine bijuterii si tablouri in valoare de 240.000 de euro, relateaza mediafax.In comparație…

- Simona Halep a vorbit, vineri, despre scandalul în care primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, afost huiduita de suporterii veniți pe Arena Naționala pentru a o felicita pe liderul clasamentului WTA dupa cîștigarea titlului de la Roland Garros.Sportiva a spus ca a dat…

- Președintele organizației municipale a PSD Constanța, primarul Decebal Fagadau, dezaproba postarea de pe Facebook a organizației județene a partidului in care Simona Halep este “huiduita de circa 20.000 de „fani” pe Arena Naționala”. Edilul constanțean solicita ștergerea postarii, cerand scuze Simonei…

- Timișoara Saracens a venit și in acest an la Primarie cu trofeul suprem din rugby-ul autohton. Edilul-șef Nicolae Robu i-a laudat pe sportivi pentru performanța și nu a ezitat sa faca noi promisiuni legate de partea financiara și arena care ar urma sa fie construita in cartierul Ciarda Roșie. Clubul…

- Operatorul de salubrizare Retim, acceptat de administratiile municipala si judeteana Arad ca salvator al colectarii deseurilor menajere in sistem european, este criticat deschis chiar la el acasa, la Timisoara. Conform Ziua de Vest, primarul Nicolae Robu a postat in urma cu cateva zile pe contul sau…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a anuntat, sambata, in fata a peste 1.000 de participanti la Zilele Comunitatii Germane- "Freamat de Primavara" din judetul Maramures, ca urmeaza sa-si depuna candidatura la functia de presedinte al filialei judetene a Forumului Democrat German (FDGR).…