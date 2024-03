Finlanda se baricadează: fără azilanți din Rusia! Guvernul finlandez a anunțat planuri pentru adoptarea unei legislații temporare menite sa permita autoritaților de frontiera sa previna intrarea solicitanților de azil care incearca sa intre in țara din Rusia. Aceasta decizie vine in contextul inchiderii tuturor punctelor de trecere de-a lungul frontierei de 1.340 km cu Rusia, in urma unei creșteri a numarului de migranți care nu dețin documente valide pentru a intra in Uniunea Europeana. Situația a devenit critica. Iar guvernul finlandez se teme ca numarul solicitanților de azil ar putea crește considerabil odata cu venirea primaverii și creșterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile moldovenești se vor concentra pe contracararea incercarilor Rusiei de a manipula opinia publica inainte de alegerile prezidențiale și parlamentare din țara, deoarece considera improbabila o amenințare militara in timp ce armata rusa lupta in Ucraina, acest lucru a fost declarat de premierul…

- Rusia si-a consolidat fortele militare in nord-vestul si vestul tarii pentru a contracara ceea ce Moscova percepe drept o acumulare de forte in apropierea federatiei, transmite Reuters, citand o declaratie a ministrului apararii, Serghei Soigu. Ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, Finlanda a aderat…

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, urmarit penal internațional, va vizita Turcia si va purta discutii cu liderul turc, Erdogan, dupa simulacrul de alegeri care va avea loc in Rusia in martie, a transmis, luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Conform purtatorului de cuvant al lui Putin,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut o declarație importanta sambata, anunțand ca Parlamentul Ungariei va fi pregatit sa ratifice aderarea Suediei la NATO in cadrul sesiunii de primavara, care incepe la sfarșitul acestei luni. Aceasta veste vine in contextul unei dispute istorice intre cele doua…

- Guvernul britanic i-a convocat vineri seara pe diplomatii ambasadei Rusiei pentru a le face cunoscut ca autoritatile ruse sunt considerate „pe deplin responsabile” de moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Guvernul finlandez va prelungi inchiderea punctelor de trecere de la frontiera sa cu Rusia pina pe 14 aprilie, a anunțat joi Ministerul de Interne al Finlandei, informeaza Reuters și Agerpres. Finlanda și-a inchis frontiera sa estica cu Rusia la sfirșitul anului trecut, pe fondul creșterii numarului…

- Adunarea generala a parlamentului turc urmeaza sa dezbata marți, 22 ianuarie, ratificarea aderarii Suediei la Alianța Nord-Atlantica (NATO), au declarat trei surse din Legislativul de la Ankara, citate de Reuters.Dupa probabila aprobare deplina din partea parlamentului, se așteapta ca președintele Tayyip…

- VIDEO - Razboiul din Ucraina aduce pe campul de lupta mercenari din Somalia, India și Siria (oficial ucrainean)Consilierul ministerului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko, susține ca pe campul de lupta din Ucraina au fost identificați oameni din Somalia, India sau Siria.„Canalele ruse Telegram…