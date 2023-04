Finlanda devine oficial al 31-lea stat membru NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a devenit marti, in mod oficial, al 31-lea stat membru al NATO, dupa 30 de ani de nealiniere militara, relateaza AFP. Ministrul finlandez de Externe a semnat documentul aderarii si i l-a inmanat secretarului de stat american Antony Blinken. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat, luni, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni cel de-al…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat, dupa ce Bogdan Aurescu a declarat la Bruxelles ca limba moldoveneasca nu exista fiind creata artificial de URSS si apoi de Rusia. „Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca limba moldoveneasca nu a existat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a incercat o data in plus sa dea vina pe Occident pentru razboiul din Ucraina, insa participantii la „Dialogul Raisina”, o conferinta pe teme geopolitice care a avut loc vineri la New Delhi, si-au facut simtit dezacordul, transmite sambata DPA, conform Agerpres.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au vorbit mai putin de 10 minute, joi, in marja reuniunii G20 de la New Delhi, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat al SUA. Este prima intalnire fata in fata a sefilor diplomatiei de la Washington…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati, dupa cutremurul din Turcia. El a adaugat, referitor la Siria, ca nu au existat solicitari de repatriere, pana acum. „21 de cetateni romani au fost repatriati, pana acum. De altfel, azi cinci…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova va fi obligata sa ia masuri la granita sa daca Finlanda va adera la alianta militara NATO, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Finlanda si Suedia au solicitat sa adere la bloc si se afla in prezent in negocieri avansate privind…