- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- Aproximativ 1.000-1.100 de oameni intra in randurile forțelor armate ruse in fiecare zi, iar aceștia sunt folosiți pentru a acoperi pierderile umane și pentru a forma regimente de rezerva, a declarat Vadim Skibitski, director-adjunct al Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (GUR), intr-un interviu…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat ca in aceasta primavara Rusia isi va relua actiunile de destabilizare si a precizat ca trebuie construite institutii puternice si conteaza pe sprijinul Romaniei si al comunitatii internationale. “In toata aceasta perioada, Rusia a incercat sa destabilizeze…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat recent ca vor exista „probleme” cu Finlanda vecina. Kremlinul este nemulțumit de aderarea acestei țari NATO, de la inceputul acestui an. Aderarea Finlandei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a adaugat circa 1.300 de kilometri la granița…

- Prezența Republicii Moldova in CSI nu reprezinta ”mare valoare” pentru Rusia, a declarat președintele rus Vladimir Putin, in conferința de presa anuala. Acesta a sugerat ca R. Moldova, fiind unul dintre cele mai sarace state europene, nu iși poate permite sa renunțe la gazul rusesc ”ieftin”, și nici…

- Agenția europeana de paza de frontiera și de coasta Frontex a declarat joi ca va trimite saptamana viitoare mai mulți ofițeri și alți angajați in Finlanda, in contextul in care țara nordica incearca sa limiteze numarul de solicitanți de azil care vin prin Rusia, potrivit Reuters. Helsinki a acuzat Moscova…

- Intr-o declarație tulburatoare facuta la postul Rossiya-1, o televiziune de stat din Rusia, Vladimir Soloviov, un prezentator cunoscut pentru legaturile sale apropiate cu președintele Vladimir Putin, a afirmat ca razboiul nuclear este inevitabil. Aceasta declarație alarmanta vine pe fondul conflictului…