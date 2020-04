Stiri pe aceeasi tema

- Finantarea cultelor religioase si a evenimentelor publice a fost sistata pentru a asigura dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie – TBC din Baia Mare, a declarat, joi, primarul municipiului, Catalin Chereches. „Am taiat finantarea pentru cultele religioase si am asigurat bugetul necesar pentru dotarea…

- Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) "Dr. Nicolae Rusdea" din municipiul Baia Mare va fi dotat in regim de urgenta cu aparatura medicala necesara potentialilor bolnavi infectati cu COVID-19, a anuntat, miercuri, pe pagina sa de socializare, primarul Catalin Chereches."In contextul cresterii…

- Incepand de luni, 9 martie, la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare se suspenda vizitele la pacientii internati. Reprezentantii unitatii spitalicesti spun ca apartinatorii vor putea zilnic lasa la poarta pachete, insa doar dupa un program bine stabilit, respectiv intre orele…

- „Și-a dus cu demnitate luptele, retragandu-se din viața publica dupa ce și-a caștigat dreptatea in instanța impotriva sistemului care l-a transformat in „cobaiul numarul 1 al telejustiției din Romania”. Economist, fost ministru al finanțelor, al agriculturii și dezvoltarii rurale, deputat, om de mare…

- Numele primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, este folosit in ultimele zile de catre persoane rau intenionate care inițiaza apeluri telefonice in numele sau și prin care este denigrat presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea (PSD). Primarul spune ca nu are nimic de-a…

- Avand in vedere contextul epidemiologic actual, programul de vizita la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare se modifica astfel: Luni-vineri, intre orele 15.00 si 17.00. Sambata, duminica, intre orele 12.00 si 16.00. Se limiteaza vizitele la o durata de 30 de minute. Pentru fiecare…

- Consiliul de Administrație a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Rușdea” Baia Mare organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoana fizica in perioada 13.01.2020 – 27.02.202013 Ianuarie, 2020 Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea…

