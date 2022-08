Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa – TVR David Popovici si canotorii romani, in primele finale la Roma si Munchen, live la TVR 1 Campionul mondial David Popovici concureaza pe 13 august, de la ora 19.00, in finala de 100 m liber. Si echipele de canotori romani au mari sanse la medalii in cele 7 finale transmise in…

- Patru echipaje romanesti s-au calificat, vineri, 12 august, in finalele pentru medalii din cadrul Campionatelor Europene de canotaj de la Munchen (Germania), astfel ca numarul barcilor din finalele A a ajuns la noua. La dublu vasle feminin, campioanele olimpice Simona Radis si Ancuta Bodnar au castigat…

- Campioanele olimpice la dublu vasle feminin (W2x), Simona Radiș și Ancuța Bodnar, s-au calificat vineri dimineața in finala probei in care dețin medaliile olimpice de aur, caștigand detașat semifinala B la Campionatul European de la Munchen.

- Romania va participa cu 11 echipaje si 39 de sportivi la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen (Germania), competitie care se va desfasura in perioada 11-14 august. Lotul tricolor are urmatoarea componenta: dublu rame feminin: Ioana Vrinceanu, Denisa Tilvescu; dublu rame masculin: Marius Cozmiuc,…

- Fecioru Ilinca si Moreh Tamas s-au aflat zilele acestea in cantonament la Snagov. Ei vor intra de luni in concurs la European Youth Cup (EYC) 2022, competiție ce va fi organizat in București in perioada 25-30 iulie. Moreh Tamas si Fecioru Ilinca la Snagov Deoarece EYC 2022 va fi singura competiție care…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar, medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au urcat duminica pe prima treapta a podiumului la Cupa Mondiala III de la Lucerna, in proba de dublu vasle. „Tricolorele” au facut o cursa foarte buna, conducand dupa borna de 500 de metri și incheind cu mult inaintea…

- Romania a obținut 6 medalii la regata de canotaj de la Lucerna desfașurata in acest weekend in Elveția, in cadrul celei de a 3-a etape a Cupei Mondiale. Echipajul de dublu vasle feminin, alcatuit din Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat singurele med

- Canotorii romani au luat pranzul la 50 de metri inalțime, deasupra șantierului celui mai așteptat ansamblu imobiliar din București, iResidence Campioanele olimpice la dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar și Simona Radis, medaliații cu argint la dublu rame masculin Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa, trei…