Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis de masa Elena Zaharia, de la CSM Constanta, a realizat performanta de a cuceri medalia de argint la Campionatul European Under 21 in proba de dublu mixt. La intrecerea care se deruleaza in aceasta perioada pana pe 28 ianuarie 2024 la Skopje, in Macedonia de Nord, dublul Darius Movileanu…

- Sportivele din Constanta si au asigurat deja medalii la Campionatul European Under 21, care se deruleaza in aceasta perioada pana pe 28 ianuarie 2024 la Skopje, in Macedonia de Nord, iar reprezentantii Romaniei au evolutii de top. Elena Zaharia CSM Constanta , Bianca Mei Rosu LPS "Nicolae Rotaruldquo;…

- Romania si-a asigurat, vineri, cinci medalii in probele de dublu la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Skopje (Macedonia de Nord), potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa. Citește și: ANPC, in control la banci! Documentele de credite, sub lupa La dublu masculin, perechile…

- Romania si-a asigurat, vineri, cinci medalii in probele de dublu la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Skopje (Macedonia de Nord), potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa

- Prima medalie tricolora la WTT Star Contender Doha 2024 a venit, joi, in proba de dublu mixt, informeaza FR Tenis de Masa, potrivit news.ro.Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu si-au facut loc printre castigatorii din Qatar, dupa o lupta cu cele mai puternice perechi de dublu mixt din concurs.Seria…

- Sportivii de la CSU Politehnica Timișoara au caștigat doua medalii la Campionatul Național de Fond, seniori. Andrei Popovici și Bogdan Gorea s-au aflat in aceeași barca și au caștigat o medalie de bronz și una de argint la seniori, dublu rame și dublu vasle. CSU Politehnica Timișoara a fost prezenta…

- Naționala de fotbal-tenis a Moldovei a cucerit 12 medalii la Campionatul European din Cipru. Șapte distincții de argint au fost obținute la probele de triplu-juniori, dublu mixt și triplu mixt U21, dublu mixt și triplu mixt seniori, simplu și triplu seniori masculin. Cinci medalii de bronz au fost cucerite…

- Victorii pentru luptatorii de kickbox din Alba, la Campionatul European din Italia. Au cucerit cinci medalii de aur și argint Sportivii clubului de kickbox din Alba, Revolution Academy s-au intors victorioși de la Campionatul European. Mai exact, aceștia au participat in weekend-ul 28-29 octombrie,…