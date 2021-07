Stiri pe aceeasi tema

- Finala „Next Star” 2021 are loc sambata, de la ora 22.15, la Antena 1. Cel de-al zecelea sezon al show-ului pentru copii ajunge la final, se va afla cine e marele caștigator. El va pleca acasa cu premiul in valoare de 20.000 de euro. Dupa ce au fost martorii unor numere senzaționale și au fost uimiți…

- Astazi are loc marea finala Survivor Romania 2021, iar toata lumea așteapta cu nerabdare sa vada cine va caștiga premiul cel mare. Cu cați bani va ramane caștigatorul Survivor Romania 2021 dupa ce va plati taxele la stat in Romania? Concurenții se lupta astazi sa caștige marele trofeu Survivor Romania…

- Absolventii de clasa a VIII-a au sustinut, ieri, ultima proba scrisa a evaluarii nationale. Spre desoebire de proba la limba si literatura romana, candidatii au spus ca la acest examen au avut subiecte mai dificile dar si mai mult de scris. In Craiova au fost candidati care au spus ca au reusit sa rezolve…

- Emoții și lacrimi pentru absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut astazi, 24 iunie, a doua proba de la Evaluare Naționala 2021, la matematica. Elevii și parinții s-au adunat la final de examen in fața școlilor sa rezolve inca o data subiectele, dar și sa faca planuri pentru vacanța. Rezultatele…

- La doar șapte ani, Bella Devyatkina vorbește opt limbistraine și va face o demonstrație sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-onoua ediție Next Star. Micuța Bella Devyatkina, acum in varsta de 7 ani, a devenitcunoscuta inca de la varsta de 4 ani, cand a participat la un show de talentedin Rusia. La…

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Marius Bilasco, s-a declarat convins ca Edward Iodanescu va continua in functia de antrenor, subliniind ca nu s-a pus problema ca acesta sa nu ramana la echipa campioana, conform news.ro "Nu am avut dubii ca nu ne-am fi putut indeplini obiectivul. Am avut incredere…

- Andrei Ungureanu a caștigat „iUmor” 2020. In luna decembrie a anului trecut s-a aflat ca el e marele invingator. Acum a dezvaluit ce a facut cu marele premiu in valoare de 20.000 de euro. Andrei sau omul cu Tourette, așa cum e cunoscut publicului larg, a investit o parte din bani in propria persoana,…

- Terasele barurilor și restaurantelor se vor redeschide în Grecia pe 3 mai, dar calatoriile între regiuni vor fi totuși interzise pentru sarbatorile de Paște, a anunțat miercuri premierul Kyriakos Mitsotakis, potrivit AFP.Într-o adresa televizata despre calendarul ridicarii…