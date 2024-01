Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a pierdut si mansa retur din sferturile Challenge Cup, joi, in deplasare, cu formatia turca Nilufer Belediyespor Bursa, scor 3-0, ratand astfel semifinalele competitiei. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-20, 25-11,…

- CSM Lugoj a pierdut ieri seara primul duel din dubla mansa cu formatia turca Nilufer Belediyespor Bursa. A fost 3-1 la seturi pentru oaspete in turul sferturilor din Challenge Cup. Jocul din sala „Ioan Kunst Ghermanescu” putea sa fie la fel de bine castigat de gazde. Primul set s-a incheiat cu un succes…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formatia turca Nilufer Belediyespor Bursa, scor 1-3, in mansa tur din sferturile de finala ale Challenge Cup. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala competitiei, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 24-26, 25-22, 25-27, 15-25.Finalista…

- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj debuteaza in 2024 contra unui adversar redutabil in Challenge Cup, Nilufer Belediyespor Bursa. Partida din cadrul mansei tur al sferturilor de finala se disputa miercuri in sala Ioan Kunst Ghermanescu de la ora 18.30. „Sunteți gata de meciul inceputului de…

- CSM Lugoj a obtinut fara emotii, din nou, accesul in sferturile de finala ale CEV Challenge Cup, cea de-a treia competitie continentala la volei feminin. Timisencele s-au impus cu 3-0 in fata celor de la TENT Obrenovac si in returul de aseara din sala „Ioan Kunst Ghermanescu”. In returul optimilor rezultatele…

- Finalista in ediția trecuta a Challenge Cup, CSM Lugoj s-a calificat și acum in sferturile de finala. Banațencele au trecut cu 3-0 de Tent Obrenovac, același scor inregistrandu-se și in meciul din Serbia. Partida a fost la discretia banatencelor, care insotoite ca de obicei de un public entuziast s-au…

- CSM Lugoj, vicecampioana Cupei Challenge, a obtinut o noua calificare in cadrul competitiei. Voleibalistele de pe Timis au transat rapid calificarea in returul cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dupa 3-0 pentru banatence in tur, a fost 2-3 in Elvetia dar oaspetele au condus cu 2-0. 12-25, 18-25, 25-19, 25-14 si…

