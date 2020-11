Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții decedați se aflau in stare grava din cauza COVID-19. Alte șapte persoane, intre care și medicul transferat la spitalul militar din Bruxelles, sunt in stare grava, iar un alt medic și doua asistente au suferit arsuri ușoare. Este cel mai grav bilanț dupa tragedia de la clubul Colectiv. Un…

- La ora 7:30, aeronava militara care il transporta pe medic a decolat de la Baza 90 din Otopeni. La bord este o echipa medicala care ii va supraveghea starea in permanenta. Avionul va ateriza pe un aeroport militar din Bruxelles. Transferul pacientului se realizeaza cu un avion C-27J Spartan al Fortelor…

- Medicul ranit grav in incendiul care a mistuit Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Floreasca, iar in aceasta dimineața a fost transferat in Belgia, iar ceilalți 6 raniți au fost duși și ei cu ambulanțele la spitalul modular de la Lețcani, a anunțat premierul Ludovic…

- Bistrițeanul.ro e astazi de garda. De garda suntem mereu, dar urmarim ce se intampla de la distanța. Astazi, vom fi insa alaturi de cadrele medicale de la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița 12 ore, de la 8 dimineața și pana la 20.00 seara. Atat dureaza o garda la UPU.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite condoleante familiilor indoliate de tragedia de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt si subliniaza ca medicul ranit in incendiu care s-a luptat pentru a-si salva pacientii trebuie sa aiba parte de "cel mai bun si mai rapid tratament". "Sincere…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

- Timiș: "Terapia intensiva este plina, nu mai poate primi pacienți" #covid19 Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timiș este deja plina și nu mai pot fi internați pacienți cu o forma grava de COVID-19. Seful Secției Infecțioase 2, Virgil…

- Bolnavii cu leziuni grave ale aparatului respirator au o șansa in plus in lupta cu boala. „Plamanul artificial” este, de multe ori, ultima șansa in cazul acestor pacienți. „Plamanul artificial” este folosit și in lupta cu Covid-19. Pacienții de la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infecțioase…