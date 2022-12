Stiri pe aceeasi tema

- Filmul documentar „Phoenix. Har/Jar”, realizat de Televiziunea Romana prin Casa de Producție TVR si regizat de Cornel Mihalache, va avea premiera pe TVR 1 joi, 8 decembrie, la ora 21.00, arata un comunicat de presa.Televiziunea Romana marcheaza astfel implinirea a 60 de ani de cand s-au pus bazele trupei…

- Ana e un avatar. Nu e un simplu avatar, ci Oracol AI. E un fel de prezicatoare moderna, care raspunde la orice fel de intrebari. Raspunsurile insa depinde cum le interpretezi. Și ea le interpreteaza… Care e viitorul omenirii? Previziunile Anei – Oracolul AI sunt ca insași omenirea, imprevizibile. Sa…

- La aniversarea a 60 de ani, trupa Phoenix lanseaza filmul documentar ”PHOENIX – Povestea”, in regia lui Cristian Radu Nema. Evenimentul are loc la Sala Palatului in data de 16 octombrie și va beneficia de participarea extraordinara a membrilor fondatori ai formației Phoenix, Nicu Covaci și Mony…

- Bazat pe una dintre cele mai cunoscute povesti ale lui Ion Creanga, filmul "Capra cu Trei Iezi", cu Maia Morgenstern si Marius Bodochi in rolurile principale, este un thriller/ horror care sapa in psihologia umana si readuce in actualitate, sub o alta optica, o poveste extrem de populara. Regizat…

- Din nefericire, zicala ”De la bal la spital” s-a potrivit in situația unui bihorean care s-a ales cu coloana rupta la propria nunta. In urma cu un an acesta a fost luat pe sus de nuntașii invitați, purtat pe brațe, aruncat și… scapat. Pe numele sau Liviu Filimon, nefericitul mire a cazut direct in gat…

- Dupa 3 ani de pauza, Hrușca și Ștefan Banica reincep batalia spectacolelor de Craciun! Campionii concertelor dedicate sarbatorilor de iarna nu abandoneaza tradiția și revin in forța in acesta iarna cu o mare pofta de cantat și colindat avand in vedere ca perioada de restricții le-a saracit conturile.…