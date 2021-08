Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul coastelor insulei grecesti Tilos, din arhipelagul Dodecanezelor situat in Marea Egee, fara ca deocamdata sa exista informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Institutul Geodinamic al Observatorului…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de circa 13 kilometri, a precizat EMSC.Institutul american de geofizica (USGS), citat de agentia Xinhua, a localizat epicentrul la o distanta de 183 de kilometri nord-est de localitatea Tual din Indonezia, iar EMSC a indicat epicentrul la 203 kilometri sud-vest de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.3 a fost inregistrat in judetul Buzau Zona Seismica Vrancea imediat dupa miezul noptii, la ora 00:09, la adancimea de 119 km.Seismul s a produs la 57 km E de Brasov, 67 km N de Ploiesti, 121 km N de Bucuresti, 125 km S de Bacau, 133km V de Braila, 135 km V de Galati,…

- Romania, lovita de doua cutremure in aceasta dimineața Doua cutremure au avut loc, in aceasta dimineața, in zona seismica Vrancea. Primul dintre ele a avut 4, 1 grade pe scara Richter. Primul sesim a avut loc luni, la ora 03:09:28, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 4,1grade pe…

- Meteorologii anunta vreme de cosmar: nopti tropicale, aer irespirabil si furtuni violente. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 33 si 37 de grade, minimele se vor situa frecvent peste 20 de grade.

- Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez.Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5.6 i a speriat rau pe greci in acesta noapte. Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez. Autoritatile nu au…

- Ne-am obișnuit deja ca vremea sa o ia razna de o vreme incoace. Zilele calduroase din acest an se pot numara pe degetele de la o mana, iar acum meteorologii nu vin cu vești bune nici pentru luna iunie, teoretic prima luna de vara. Ieri, temperaturile maxime in județ au fost cuprinse intre 16 grade la…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.3 a avut loc, in Bulgaria, la 04.17 Ora Romaniei. Seismul a fost inregistrat, la cinci kilometri adancime, la coordonatele 41.89 N ; 25.32 E.Epicentrul a fost la 55 km ESE de Plovdiv, si 4 km SSV de Mineralni Bani. ...