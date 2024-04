Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, in cursul acestei dimineți, un cutremur extrem de puternic a lovit Asia, iar momentul in care cutremurul de 7,4 grade loveste Taiwanul, a fost surprins de camerele de supraveghere. Cutremurul din Taiwan a generat un tsunami Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade a avut loc in timpul aglomerației…

- Un seism subacvatic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan, chiar inainte de ora 00:00 GMT, provocand avertismente de tsunami in Taiwan, dar și in insulele japoneze Okinawa și in Filipine

- Un cutremur semnificativ a avut loc in zona Vrancea, joi. Un cutremur in zona Vrancea a avut loc joi, la ora 11:26. In ziua de 29 Februarie 2024 la ora 11:25:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea M (EWS) 4.3, la adancimea de 158.4km.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, joi, in judetul Buzau. Este al doilea cel mai puternic seism produs in 2024 in Romania. „In ziua de 29 Februarie 2024, la ora 11:25:46 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea…

- Seismul a avut loc la ora 21:38, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 137,5 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46 km V de Focsani, 63 km N de Buzau, 65 km E de Sfantu-Gheorghe, 77 km E de Brașov, 94 km NE de Ploiești.lte doua seisme au avut loc sambata, unul in Dambovița,…

- Un cutremur mediu s-a produs in Romania in noaptea de luni spre marți, in Muntenia. Cutremurul a avut 4 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, s-a produs in 5 februarie, la ora ora 23:50, in Muntenia, Ialomița. Din datele facute publice…

- Un cutremur cu magnitudinea peste 6 grade a zguduit sudul Guatemalei vineri noapte, au anuntat autoritatile, transmit AFP si Reuters.Agentia de presa britanica relateaza ca seismul s-a simtit si in tara vecina, Salvador, unde oficialitatile au descris cutremurul ca fiind unul puternic, dar intr-o…

- In ziua de 15 Ianuarie 2024, la ora 11:01:48 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea (EWS) M 4.3, la adancimea de 68.1 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km V de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 73km E de Brasov,…