Festivalul Neversea s-a incheiat fara incidente grave! Ce spun reprezentantii ISU Dobrogea(VIDEO) In toate cele patru zile de festival, din perioada 6 9 iulie, obiectivele principale ale fortelor de ordine prevenirea incidentelor si respectarea conditiilor de siguranta au fost realizate. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; a comunicat ca, prin masurile proactive si dispozitivul preventiv, integrat de ordine publica din zona festivalului s au urmarit verificarea respectarii regulilor de comportament, realizarea in siguranta a accesului, precum si gestionarea rapida a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 iulie, s a produs un accident intre trei autoturisme pe bulevardul Tomis din Constanta, in dreptul magazinului Carrefour. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; Constanta a fost solicitat sa intervina la un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta, in apropiere de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta a incheiat cu Utilnavorep Service SRL un contract subsecvent nr. 1 pentru servicii de reparare si de intretinere a autospecialelor din parcul ISU Dobrogea marca Citroen. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul are o valoare…

- BLC Autohouse Leader SRL este controlata de Mariana Bulac, asociat unic si administrator.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta a semnat trei contracte subsecvente pentru servicii de reparare si de intretinere a autospecialelor din parcul ISU Dobrogea Iveco,…

- Cardinal Motors Constanta SRL a fost infiintata in 2015, are sediul social in Constanta, pe bulevardul Ferdinand nr. 79, iar obiectul de activitate este reprezentat de intretinerea si repararea autovehiculelor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta a semnat…

- Codul PORTOCALIU de furtuni din Alba: MASURI luate de reprezentanții ISU Codul PORTOCALIU de furtuni din Alba: MASURI luate de reprezentanții ISU Județul Alba se confrunta adesea cu diverse fenomene meteorologice extreme, iar siguranța cetațenilor este o prioritate pentru autoritațile locale. CITEȘTE…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta achizitioneaza servicii de reparare si de intretinere a autospecialelor din parcul institutiei. Serviciile vor fi furnizate de companiile Autoklass Center SRL si BLC Autohouse Leader SRL. Inspectoratul pentru Situatii de…

- Contractele au fost atribuite companiilor BLC Autohouse Leader SRL si Cardinal Motors Constanta. SC BLC Autohouse Leader SRL este controlata de Mariana Bulac, in timp ce asociatii Cardinal Motors Constanta sunt: Caragheorghe Dumitru, Ciontea Nicolae Catalin, Alexandru Serban, Barsan Liviu Corneliu,…

- O femeie in varsta de 53 ani, din localitatea Farcasa, a suferit arsuri la fata si maini in urma unui incendiu care i-a cuprins, luni seara, casa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.