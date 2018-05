Stiri pe aceeasi tema

- Regele Arabiei Saudite; presedintele Boliviei; Augusto Pinochet; Claudia Cardinale; Charlie Chaplin; Ronald Reagan; Mao Zedong; Charles de Gaulle; Pablo Picasso; Sir Winston Churchill; Kirk Douglas; Iosip Broz Tito;...

- Cantareata de muzica populara Ionela Prodan si actrita Carmen Stanescu au primit "Titlul de Excelenta post-mortem", potrivit unor proiecte aprobate joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Firea a explicat ca "va fi instituit un Titlu de Excelenta post-mortem care se…

- Citeste si: Banca Mondiala vrea sa finanteze proiectul imobiliar de pe terenul Esplanada cu 150 milioane de dolari. Esplanada are 100.000 de metri patrati si sta parloaga in centrul Bucurestiului Surpriza pregatita de Gabriela Firea: Primaria Capitalei va prelua initiativa proiectului de regenerare…

- Decizia este definitiva, iar Gabi Lunca este obligata de instanța sa-i plateasca Loredanei atat cheltuielile de judecata din instanța de fond, cat și cele din recurs, suma totala ridicandu-se la 102.000 lei, aproximativ 22000 euro. "Nu am comentat niciodata public pe parcursul procesului decizia…

- și sa-și doneze mișcarile in susținerea unei cauze nobile World Class Romania, lider de piata in industria de health&fitness autohtona, și-a asumat misiunea de a inspira mai mulți romani sa fie mai activi, mai des și sa ii ajute in adoptarea unui stil de viața sanatos. De aceea, compania și-a unit forțele…

- "Haideti sa restabilim adevarul! Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul PSD, spunandu-mi ca doreste sa ma roage ceva. I-am raspuns ca il astept la sediul UNPR din aceeasi curte. Imi amintesc si azi - poate domnul Dragnea a uitat…

- Gabriel Oprea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce aceștia s-au lansat intr-o polemica, privind sprijinul acordat in accederea lui Dragnea in fruntea PSD. ”Haideti sa restabilim adevarul! Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. UE își extinde influența în baza ultimatumurilor: sau cu Europa, sau cu Rusia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. "În ceea ce privește cerințele înaintate de Uniunea Europeana (fața de Serbia n.r.)…