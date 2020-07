Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de tenis din orasul elvetian Basel, din circuitul ATP, care ar fi urmat sa inceapa pe 24 octombrie, la 50 de ani de la prima sa editie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat marti organizatorii, potrivit Agerpres.”ATP a aprobat oficial cererea noastra de anulare, dupa…

- Turismul este greu incercat in Franța in aceasta vara. Anularile se țin lanț iar unii turiști din afara Franței, care formau o categorie importanta, au restricții de circulație din cauza epidemiei de coronavirus.

- Turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, programat intre 3 si 6 septembrie la Budapesta, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri Federatia europeana de handbal (EHF), citata de AFP. Prevazut initial in primavara, turneul fusese amanat pentru…

- Maratonul de la New York, programat pe 1 noiembrie, a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii.The New York Road Runners (NYRR), in parteneriat cu primaria orasului, a informat, potrivit Reuters, ca decizia de anulare a evenimentului a fost luata din…

- Reprezentantii municipalitatii iesene au informat, luni, prin intermediul unui comunicat de presa, ca au anulat cea de-a IV-a editie de la Iasi a Festivalului Iei - RomanIA Autentica, eveniment care ar fi trebuit organizat in aceasta saptamana.Decizia a fost luata de conducerea Primariei Municipiului…

- Obiceiul “Udatul nevestelor” in raul Gurghiu, un obicei unic in Romania, pe care localnicii din comuna Hodac il pastreaza cu sfintenie din mosi-stramosi, in a doua zi de Rusalii, a fost anulat in acest an din cauza masurilor de protectie pentru raspandirea noului coronavirus. Foto: (c) Eugen Butilca…

- Festivalul de muzica rock "Rock en Seine" a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19, au declarat organizatorii marti, citati de DPA. The Cure si Rage Against the Machine figurau in acest an pe afisul acestei manifestari cu durata de trei zile, care urma sa sa desfasoare in perioada 29 august - 1…

- Carnavalul Notting Hill programat anual in cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat in acest an, din cauza pandemiei de coronavirus.Este pentru prima oara in istoria de 54 de ani a acestui carnaval cand festivitațile la care participau anual sute de mii de persoane a fost…