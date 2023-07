Festival al cetăților antice dobrogene în Constanța In perioada 29 iulie-27 august, Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța organizeaza „Festivalul cetaților antice dobrogene”, eveniment ce macheaza 145 de ani de la instaurarea administrației romanești in Dobrogea. Cetațile antice Capidava, Histria, Tropaeum Traiani, Ulmetum și Sacidava vor gazdui evenimentul, deschizandu-și porțile pentru publicul interesat și oferind oportunitatea de a explora istoria vasta a regiunii. Festivalul va cuprinde spectacole de dansuri tradiționale, dar și de teatru antic, proiecții de filme artistice tematice, ateliere de ceramica, degustari de bucate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

