Fermierii, trădați din toate părțile. Protestele nu se vor opri Acordul semnat de așa-zișii reprezentanți ai fermierilor și Ministerul Agriculturii este o tradare a adevaraților fermieri, susține președintele Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania, Laurențiu Baciu. In fapt, nicio problema a agricultorilor nu a fost rezolvata, dovada ca protestatarii sunt tot in strada. Totul este o diversiune creata de Guvern, care ii infurie și mai […] The post Fermierii, tradați din toate parțile. Protestele nu se vor opri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

