Fermierii cer 50 de lei pe kilogramul de carne de miel. Este acesta prețul corect? Cum Paștele se apropie, romanii incep sa se intereseze tot mai mult de prețul la carnea de miel tradiționala la masa de Paște. In acest an, se pare ca aceasta va costa mai mult ca niciodata, 45-50 de lei/kg (carcasa), din cauza costurilor ridicate de producție. Pana la urma, acesta este prețul corect, susțin crescatorii de ovine. Multi romani prefera sa ia mielul direct de la producator si nu din supermarket sau din piata, iar comenzile au inceput deja sa apara. “Deja cumparatori de carne de miel spun ca se duc sa ia un miel, dar nu il mai iau din supermarket, nu mai ma duc sa il iau din piata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

