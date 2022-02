Fermierii au încheiat anul 2021 cu marje de profit de până la 30% 2021 a fost un an bun pentru fermieri cu marje de profit de 25-30%, in condițiile in care au avut parte de precipitații, dar și prețurile s-au majorat semnificativ. O mare parte parte din caștig a mers, insa, pentru acoperirea pierderilor din anii trecuți, provocate de seceta. Din pacate, 2022 se anunța și el secetos in multe zone din țara, ca sa nu mai vorbim de creșterea semnificativa a costurilor de producție, pe fondul exploziei prețurilor la ingrașaminte. „Anul trecut, am avut o rentabilate buna 25-30%, comparatic cu alți ani. A fost un an mai bun, decat ultimii trei- patru ani, care au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

