Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe județe și zone inalte ale țarii vor fi afectate, luni, 25 martie, de vantul puternic și de ninsori. De asemenea, o avertizare de ploi și intensificari ale vantului a fost anunțata pentru duminica, 24 martie, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Meteorologii au emis un cod galben…

- Unitatile Administrativ-Teritoriale (UAT) se pot inscrie, in perioada 5 aprilie – 6 mai 2024, in programul ce vizeaza realizarea de sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, pentru care a fost alocat un buget de 1,5 miliarde de lei, informeaza Administratia Fondului pentru…

- Cafea in mijlocul unui munte de sare! Romanii, dar și mulți straini, vin sa serveasca o cafea mai puțin obișnuita. Chiar daca licoarea poate are același gust ca peste tot, peisajul in care este servita face insa diferența, deoarece ”cafeneaua” se afla la zeci de metri sub pamant. O experiența relaxanta…

- „Trebuie sa ai cel puțin doua joburi ca sa poți sa faci fața și sa supraviețuiești. Nu ai nicio șansa daca stai și cu chirie, ai un copil. (Aveți doua joburi in acest moment?) DA”, a spus un roman.Iar numarul celor care iși iau al doilea loc de munca pentru a face fața nivelului de trai este in creștere.…

- „Trebuie sa ai cel puțin doua joburi ca sa poți sa faci fața și sa supraviețuiești. Nu ai nicio șansa daca stai și cu chirie, ai un copil. (Aveți doua joburi in acest moment?) DA”, a spus un roman.Iar numarul celor care iși iau al doilea loc de munca pentru a face fața nivelului de trai este in creștere.…

- Federația Romana de Fotbal a gazduit tragerea la sorți a primului tur din cadrul etapei interjudețene a campionatelor U17 și U19 județene. Etapa Interjudețeana prevede trei tururi eliminatorii, intr-o singura manșa, programate pe 26 mai, 2 iunie, 9 iunie 2024. Etapa interjudețeana U19, primul tur: Regiunea…

- Sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulația inchisa sau cu restricții de tonaj ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat cu depunere pe partea carosabila, fara a fi impuse restricții de tonaj, in județele Argeș, Brașov, Calarași, Constanța,…

- „Investim in fermele de porci! Investim in industria agroalimentara romaneasca si ii sustinem pe ai nostri! Iar ferma Porccelino Grasso, din localitatea Baba Ana, din judetul Prahova, pe care am vizitat-o astazi, este un astfel de exemplu. La finalul investitiei, capacitatea fermei de reproductie va…