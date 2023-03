Stiri pe aceeasi tema

- Un secretar de stat din Ministerul Justiției este ironizat pe internet, pe motiv ca ar fi transmis un mesaj neinspirat, in cinstea zilei de 8 Martie – Ziua Internaționala a Femeii. Bogdan Ilea, oficial in Ministerul Justiției, ar fi postat, pe internet, urmatorul text: „Femeile! Lumea va fi un loc mai…

- Filosoful a fost unul dintre intemeietorii Grupului pentru Dialog Social, lui i se datoreaza colectia celebra ”Biblioteca pentru toti”. Șora a luptat pentru deschidere intelectuala, a fost ”un om calm, modest, intransigent”. La varsta de 100 de ani, Mihai Sora a fost prezent in piete, cu propria pancarta:…

- La varsta de 100 de ani, Mihai Sora a fost prezent in piete, cu propria pancarta: ”Biblioteca pentru toti nu ii publica pe hoti”, iar la inceputul lunii februarie, Mihai Sora publica si o inregistrare de la manifestatia din Piata Victoriei, in care spunea: "Sa te folosesti de intunericul noptii ca sa…

- Mihai Sora, asa cum l-au cunoscut si admirat prietenii, a facut parte din promotia moralistilor de renume printre care s-au numarat Albert Camus, N. Steinhardt, Jan Patocka, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Matei Calinescu, a fost un "spirit nobil si model vivace". Filosoful a fost unul dintre intemeietorii…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a murit, sambata, la varsta de 106 ani. Pe pagina sa de Facebook a aparut, sambata seara, o postare cu mesajul: ”Iubitule, ai fost fericire pura: nu doar un om frumos, ci Frumusetea insasi”, semnata Aziul. In postare sunt trecute urmatoarele date: „Mihai Sora…

- Monica Macovei a refuzat sa dea declarații in fața procurorilor, in dosarul deschis dupa ce a accidentat un motociclist. Fostul ministru al Justiției s-a prezentat astazi la audieri, insa nu a dorit sa clarifice circumstanțele in care s-a produs accidentul, conform Romania TV. Mai mult, Macovei a…

- Daniel Morar a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul Live“ despre dedesubturile lumii Justiției, despre relația magistrați-politicieni, punctand și momente controversate din ultimii ani, precum OUG 13.

- Simbolurile agresiunii rusesti trebuie sa fie interzise in toata lumea civilizata, a transmis, marti, Ambasada Ucrainei, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce mai multe persoane dintr-o localitate din judetul Bacau s-au costumat in soldati rusi. ‘Cu regret constatam faptul ca in ziua cand Ucraina…