Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Marcel Ciolacu continua instaurarea dictaturii, impreuna cu prietenul lui, fostul general Ciuca, merg inainte cu aceasta idee nebuneasca, care o sa creeze doar haos in tara (...). PSD nu este pe primul loc in preferintele romanilor, altfel nu ar mai face ce fac, nu ar mai incerca aceasta comasare…

- Liderul AUR are interdicție de a intra in Rep.Moldova inca 5 ani. Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinau a emis o decizie de prelungire a termenului declararii ca persoana indezirabila pentru George Simion.

- Un barbat condamnat definitiv dupa ce a talharit o persoana care ar fi furat din casa unui avocat a fost adus in tara, a anuntat, vineri, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. „Un hot din Bihor care a pradat casa unui avocat a fost jefuit de doi talhari. Asa suna titlul stirilor care anuntau un caz ilar…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat joi ca deputatii AUR au votat pentru respingerea proiectelor privind autonomia Tinutului Secuiesc. „Autonomie nu o sa fie niciodata, suntem un stat national, unitar, indivizibil, nu exista autonomie teritoriala pe teritoriul Romaniei, de aceea toti deputatii…

- „Un pas important in combaterea traficului de droguri!Proiectul pe care l-am inițiat impreuna cu colegi din PNL pentru inființarea unui Registru al Traficanților de Droguri a trecut de Senat, cu 94 de voturi.Societatea noastra are nevoie de acest instrument! Cei inscriși in Registru vor fi monitorizați.…

- Liderul AUR, George Simion, și-a anunțat coordonatorul de compania pentru Parlamentul European din 2024. Va fi avocatul Gheorghe Piperea, potrivit anunțului facut joi de Simion. „Președintele AUR, George Simion, a anunțat joi, 14 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa, coordonatorul politic al…

- "Se considera evadare si fapta persoanei condamnata la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa inchisorii de a nu se prezenta la organul de politie in vederea punerii in executare a mandatului de executare a pedepsei in termen de 7 zile de la data la care a ramas definitiva hotararea prin care…

- Devenita calitate forte și invocata in circumstanțe de tot felul, echilibrul lui Ciuca a devenit aproape proverbial. De acord cu toate propunerile PSD și doar din cand in cand mimand opoziția, a venit randul ministrului de Justitiei, Alina Gorghiu, sa laude aceasta extraordinara calitate, in fond,…