Femeie arestată după ce a intrat într-o școală și a bătut două eleve Un incident șocant a fost inregistrat in comuna Fratești, din județul Giurgiu. O femeie a fost reținuta de polițiști, dupa ce a intrat intr-o școala din comuna și a lovit doua eleve de 12 ani. Neplacutul eveniment s-a petrecut miercuri, 22 martie, in școala din Fratești. Femeia de 47 de ani a intrat in școala și a lovit doua eleve de 12 ani.Potrivit IPJ Giurgiu, polițiștii au fost sesizați miercuri telefonic de un reprezentant al unei școli gimnaziale din localitatea Fratești cu privire la faptul ca doua eleve au fost agresate fizic de o femeie. Polițiștii au stabilit ca, in interiorul școlii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, a fost retinuta pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce ar fi patruns in incinta scolii din localitate si ar fi agresat fizic doua eleve, cu varsta de 12 ani.

- O femeie de 47 de ani, din judetul Giurgiu, a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si a lovit doua eleve. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu a…

- O femeie de 47 de ani din judetul Giurgiu a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si le-a batut pe doua eleve, lovindu-le peste fata si in abdomen. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi.Inspectoratul…

- O femeie de 47 de ani din judetul Giurgiu a fost retinuta dupa ce a intrat intr-o scoala din localitatea Fratesti, in timpul cursurilor, si le-a batut pe doua eleve, lovindu-le peste fata si in abdomen. Femeia este mama altui elev, iar incidentul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi. Inspectoratul…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu a anuntat, vineri, ca politistii Sectiei nr. 5 Politie Rurala Giurgiu au fost sesizati telefonic, miercuri seara, de catre un reprezentant al unei scoli gimnaziale din localitatea Fratesti, despre faptul ca doua eleve au fost agresate fizic de o femeie,…

- O femeie de 47 de ani a fost retinuta dupa ce a intrat in scoala din comuna Fratesti (Giurgiu), in timpul cursurilor, si a agresat pe doua eleve, lovindu-le in fata si in abdomen. Femeia este mama altui elev, iar totul s-a produs pe fondul unor neintelegeri mai vechi, transmite News.ro , care preia…

- La aproximativ 24 de ore dupa ce a lovit o femeie pe o trecere de pietoni din Giurgiu și a fugit de la locul faptei, un tanar de 27 de ani, din Mehedinți, a fost depistat și reținut de Poliție. Accidentul s-a produs marți dimineața, in jurul orei 7.00, cand polițiștii Biroului Rutier erau sesizați,…

- Un barbat a fost retinut de politistii doljeni, dupa ce a luat o femeie de pe Centura de Nord a Craiovei pentru a o transporta la Drobeta Turnu Severin, iar apoi a agresat-o, din cauza unor neintelegeri si a impiedicat-o sa coboare din autoturism. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat…