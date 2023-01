Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Salaj a respins marți, 17 ianuarie, demersul ministrului PNL de Interne, Lucian Bode, care a cerut in instanța anularea hotararii prin care Universitatea Babes-Bolyai a decis sa-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizata de acuzatii de plagiat. „Decizia este una fireasca in contextul in care…

- Bataia dintre doi detinuti a ajuns pe rolul instantelor. Judecatoria a apreciat ca nu are rost sa prelungeasca termenul de sedere dupa gratii a agresorului si a dispus aplicarea unei simple amenzi penale. Pana sa ajunga insa contestatia sa fie judecata de Curtea de Apel, raspunderea penala pentru fapta…

- Europarlamentarul Eugen Tomac susține ca Austria a mințit atunci cand și-a justificat votul de respingere a aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, acuzand ca nu avem capacitatea de a gestiona frontierele UE conform legislației Schengen. Tomac a publicat pe pagina sa de Facebook un document al Consiliului…

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, susține, intr-o postare pe Facebook, ca pe data de 19 decembrie 2022 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care ii cere Austriei sa aplice legislația Schengen și sa remedieze deficiențele constatate de catre Comisia Europeana in raportul de evaluare…

- Luna de varf din cadrul calatoriilor pentru vacante a fost, in perioada ianuarie-septembrie 2022, luna august, atat pentru calatoriile interne, cu 20,8%, cat si pentru calatoriile externe, cu 26,5% din totalul acestui tip de calatorii, potrivit Agerpres.In ceea ce priveste calatoriile pentru afaceri,…

- Candidatul USR la Primaria Sectorului 5 Alexandru Dimitriu a anuntat ca Guvernul a fost obligat, printr-o decizie de marti a Curtii de Apel Bucuresti, sa prezinte toate demersurile intreprinse pentru organizarea alegerilor pentru Primaria Sectorului 5, pana pe data de 14 februarie 2023. „Guvernul Romaniei…

- Prin decretul nr 1.414 din data de 28 noiembrie, prefectul Galațiului, Gabriel Panaitescu, a fost decorat de președintele Iohannis cu Ordinul „Barbatie si Credinta” in grad de „Cavaler”, cu insemn pentru civili. „Cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, in semn de apreciere pentru contributia importanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma unor declaratii pe care le-a facut privind un proiect de lege referitor la autonomia Tinutului…