Stiri pe aceeasi tema

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Arad a primit, vineri, 63 de cereri de inscriere in scoli a unor copii de refugiati ucraineni, acestia urmand sa fie integrati in clasele existente de saptamana viitoare si vor fi ajutati in comunicare de studenti ai celor doua universitati locale.

Iulian Bucur a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata joi in Monitorul Oficial.

George Lazar, fost prefect de Neamț, a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Energiei printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, vineri, in Monitorul Oficial.

Elena Tudor a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a fost desemnat presedinte al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata marti in Monitorul Oficial.

Lorand-Arpad Fulop a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca, publicata vineri in Monitorul Oficial.

Premierul Nicolae Ciuca l-a numit vineri pe Ion Claudiu Teodorescu in funcția de secretar general la Ministerul Justiției, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Numirea s-a facut la propunerea ministrului justiției, Catalin Predoiu.

Georgian Pop a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca publicata, joi, in Monitorul Oficial.