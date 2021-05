Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia se afla in Top Trending pe locul 8 cu cel mai nou hit al ei " Dependenta mea". Piesa a fost lansata pe 22 aprilie 2021 si are deja peste 27.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.310.840 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Alina Eremia ...

- Roxen e cantareața care va reprezenta Romania la Eurovision 2021. Viața tinerei nu e cunoscuta de publicul larg, insa ea marturisește ca a muncit mult pentru a cunoaște succesul, inca din copilarie.Canta de la 7 ani, a urcat pe scena de mica și iși dorește sa faca asta toata viața. Roxen a dezvaluit…

- Pink și Rag’n’ Bone Man și-au unit forțele pentru o noua piesa – ‘Anywhere Away From Here’, informeaza contactmusic.com. Melodia va din inclusa pe noul album al cantarețului, ‘Life By Misadventure’, care va fi lansat pe 7 mai. Autorea hit-ului ‘Who Knew’ și starul britanic au planuit aceasta colaborare…

- Cu un aer romantic și plina de mister, Fall for you ii prezinta pe DJii turci Barlas & Mert intr-o colaborare perfecta cu Selin, artista a carei voce aduce un touch de senzualitate linei puternice a piesei. Djii și producatorii turci Barlas & Mert reprezinta viitorul muzicii de underground clubbing.…

- Starul muzicii country, Dolly Parton, s-a vaccinat anti-Covid, dupa ce i-a indemnat și pe alții sa-i urmeze exemplul, adaptand una dintre piesele ei de succes, relateaza BBC. Parton, in varsta de 75 de ani, a cantat, marți, o versiune adaptata a piesei ”Jolene”, inainte de a se imuniza, la Centrul Medical…

- Sindicatul profesorilor de educatie religioasa din licee si-a exprimat "groaza" cu privire la subiectul versurilor melodiei selectate pentru competitia europeana programata pentru luna mai, sustinand ca interpreta acesteia "l-a laudat pe Satana, si-a dedicat lui viata si l-a iubit".Piesa aleasa pentru…

- Noul EP al AVEI culmineaza de Dragobete cu piesa omonima „Emoții”. Piesa vine in completarea albumului care conține inca trei piese: ,,Hai pleaca”, ,,Vrei nu vrei” feat. Dorian și ,,Dragul meu”. ,,Mi-a parut bine sa colaborez cu AVA, este un artist in toata regula, piesa este foarte sensibila și sper…

- Maroon 5 anunța ca lanseaza piesa cu Meghan Thee Stallion. Melodia se va numi“Beautiful Mistakes” și va fi lansata miercurea viitoare, pe 3 martie. Baieții au postat pe Twitter versurile “fill my nights with broken dreams” saptamana trecuta și se pare ca fac parte din noul single. Excited to announce…