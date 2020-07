Felix Noa lanseaza piesa “Floare rara” Felix Noa isi incepe cariera muzicala solo cu single-ul “Floare rara”, o piesa despre sentimentul cel mai complex al oamenilor – iubirea. Desi piesa “Floare Rara” este energica prin beat-ul sau, versurile ascund de fapt un mesaj trist, despre o poveste de dragoste neimpartasita. In piesa, iubirea este comparata cu o floare rupta din radacina, iar persoana iubita este “o floare rara fara petale”. In acelasi timp, se face o paralela intre om si floare, evidentiind faptul ca fara dragoste florile se ofilesc, la fel ca si oamenii. Combinatia de energie si versuri ce iti ating sufletul poate fi lozul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

