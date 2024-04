Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a mai facut un pas catre titlu in Superliga, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (2-0), duminica, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din a treia a etapa a fazei play-off

- Fostul fundaș Ionuț Rada (41 de ani) a schițat primul „11” al Romaniei pentru meciul amical cu Irlanda de Nord, programat in aceasta seara, ora 21:45. Romania incepe pregatirea pentru Campionatul European din vara cu un meci amical impotriva Irlandei de Nord, la București, pe Arena Naționala. Pentru…

- Rapid - FCSB 4-0. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a criticat in termeni duri jucatorii roș-albaștri. Becali, devastator dupa Rapid - FCSB „Au fost o echipa de fotbal, noi nu. Și-au dat viața pe teren. Coman, Olaru, Baluța, Tavi Popescu au fost zero. Și Tarnovanu. Ma gandesc daca mai intra el in poarta.…

- FCSB a trecut de Petrolul Ploiești in etapa 29 din Superliga, 1-0, victorie care a lasat-o pe Rapid la 13 puncte in urma, giuleștenii avand meci luni, in Banie. Iata notele GSP dupa incleștarea de pe Arena Naționala! In ultima etapa din sezonul regulat, FCSB va da piept cu Rapid, pe Arena Naționala,…

- Derby-ul etapei din Superliga s-a jucat sambata la Cluj, intre CFR și Rapid din București. A caștigat Rapidul, la limita, scor 1-0. Un alt meci ”derby” s-a jucat pe Arena Naționala intre FCSB și Sepsi. The post SUPERLIGA Avans de 9 puncte pentru FCSB in clasamentul Superligii first appeared on Informatia…

- Alberto Boțoghina ii are ca invitați pe Stelian Stancu și Emil Sandoi pentru prefațarea și analiza partidei de pe Arena Naționala, dintre FCSB și Farul. Cele doua formații care s-au luptat la titlu pana in ultima etapa sezonul trecut sunt echipele cu cele mai multe puncte acumulate in ultimele 5 etape…

- FCSB, versiunea '23-'24, rivalizeaza deja cu diverși parametri de-ai roș-albaștrilor din anul ultimului titlu. Un exemplu elocvent e cel al realizarilor golgeterilor. Olaru și Coman fie au egalat, fie au depașit ceea ce Keșeru sau Stanciu izbutisera in sezonul 2014-2015. FCSB merge ceas in Superliga…

- FCSB - UTA, meci contand pentru etapa a 22-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 22 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.