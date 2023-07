FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, scor 2-1, pe teren propriu, in etapa a doua din Superliga. La meciul disputat pe arena Arcul de Triumf au asistat 6,100 de spectatori, intre care si premierul Marcel Ciolacu. Meciul a fost precedat de un moment de reculegere in memoria lui Dan Matei Agathon, decedat pe 20 iulie, la varsta de 73 de ani. Agathon a fost, din 1999, membru al Consiliului de Administratie al clubului. Dupa alte doua ocazii ale gazdelor in debutul meciului, in minutul 9 Șut a trimis cu spre poarta alb-roșilor, cu o lovitura de cap, din centrarea lui Coman, dar Golubovic a avut o intervenție…