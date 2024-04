La un meci de ­calificare Echipa de handbal juniori 2 a CSM Ploiesti a obtinut o victorie importanta, in deplasarea de la LPS Targu Mures, scor 41-36 (23-18) si are sanse mari sa se califice la Turneul Final al campionatului. Baietii pregatiti de Ramona Stefan au urcat pe prima pozitie a clasamentului Grupei Valoare 2 si au doua optiuni pentru a ajunge intre cele mai bune 8 formatii ale sezonului: fie sa nu piarda in deplasarea de sambata, de la Avatar Brasov, fie, in caz ca pierd, sa nu castige HC Buzau meciul de la Sporting Ghimbav, programat in aceeasi zi, dar cateva ore mai tarziu. Din pacate, la egalitate de puncte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

