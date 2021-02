Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii Universitatii din Washington au constatat recent ca 30- dintre pacienti au declarat simptome o perioada de pana la noua luni, a spus Fauci reporterilor in timpul unui birefing la Casa Alba. Intre aceste simptome se afla oboseala, dificultati de respiratie, tulburari de somn si altele, pe…

- Fauci: Virușii nu pot suferi mutații daca se oprește replicarea lorImunologul american Anthony Fauci avertizeaza ca soluția in pandemia de COVID-19 este doar vaccinarea, completa, singura care poate impiedica virusul sa se replice și deci sa raspandeasca noi versiuni prin mutații repetate.„Trebuie…

- Expertul american in boli infecțioase, doctorul Anthony Fauci, a dezvaluit ca mai mulți colegi din Africa de Sud i-au spus ca unii pacienți au fost reinfectați cu coronavirus, din cauza noii variante a virusului, care este mai contagioasa, informeaza CNN . ”In urma unor discuții cu numeroșii noștri…

- Epidemilogul a atras atenția ca, din cauza virulenței, noua tulpina, care circula in special in Marea Britanie, va provoca mai multe daune, inclusiv deces. Fauci a comentat astfel cele mai noi descoperiri, care indica faptul ca noua forma a virusului, are o rata a mortalitatii cu 30% mai mare pentru…

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. "Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat, duminica, ca obiectivul presedintelui ale Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale ”este absolut posibil”, transmite…

- Dr. Anthony Fauci a devenit, fara indoiala, una dintre cele mai recunoscute fețe ale anului 2020 in SUA. Și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase poate inspira, de asemenea, o noua generație de medici aspiranți, afirma CNN, relatand despre recordul de candidați din acest an.…