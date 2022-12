Fata lui Bădălău, Crăciun cu lux și opulență la restaurantul de milioane de euro din Bolintin A fost petrecere mare la salonul de nunți Monato din Bolintin. Fiica lui Badalau a organizat o petrecere cu lux și opulența pentru invitați. Niculae Badalau a petrecut Craciunul in spatele gratiilor. In timp ce tatal sau, Niculae Badalau, se afla in arest și a facut Craciunul de dupa gratii, fiica petrece și se distreaza, de parca nimic nu s-ar fi intamplat. Reamintim ca Nicule Badalau a fost trimis in judecata de DNA și a fost reținut, din cauza ca a dat șpaga și a facut trafic de influența pentru a obține contractele de racordare la apa potabila dintr-o comuna din Giurgiu, pe o firma deținuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curții de Apel București au decis arestarea pentru 30 de zile a lui Niculae Badalu. Badalau ar fi intervenit pentru acordarea de contracte finanțate din bani publici pentru firmele unor rude. Potrivit unor surse, procurorii au inregistrari video de la toate discuțiile lui Badalau cu denunțatorul…

- Cu puțin timp inainte sa fie saltat de procurorii DNA, Niculae Badalau, vice-președintele Curții de Conturi, l-a amenințat pe unul dintre jurnaliștii noștri cu amenințari mafiote. In urma dezvaluirilor din ultimele saptamani ale jurnaliștilor PUTEREA despre afacerile de milioane ale familiei Badalau,…

- Fata lui Hagi , Kira, a studiat actoria la New York Film Academy. Ulterior a urmat studii aprofundate si la Londra, iar cea mai recenta distribuție in care ii apare numele e intr-un nou serial. Este vorba despre o producție a Ruxandrei Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, „Lia”. Dupa cele…

- Sabina Badalau, fiica baronului de Giurgiu, Niculae Badalau, a investit 4 milioane de euro intr-un salon de lux pentru evenimente festive. Domeniul din Bolintin Vale se intinde pe o suprafața de 1,5 hectare. Numai un candelabru a costat peste 100 de mii de euro. Intrebarea este de unde a avut Sabina…

- Un roman a dat lovitura: a caștigat, aseara, la extragerea Loto 6/49, marele premiu la categoria I, in valoare de 19 milioane de lei. Marele norocos a jucat un bilet simplu, pe care a platit 21,5 lei. Norocosul a jucat biletul caștigator la agenția 23-004 din Giurgiu. A completat biletul cu trei variante…

- Grupul italian de moda Prada, unul dintre cei mai importanti jucatori din industria luxului, a inaugurat o noua fabrica in Romania, in Sibiu. Noua unitate de producție se afla in zona industriala de vest a Sibiului, dispunand de un teren in suprafața de 31.000 mp. Investiția totala se ridica undeva…

- Peste 500 de monede, organizate cronologic si care ilustreaza istoria Romaniei, sunt scoase la licitatie intr-un eveniment dedicat numismaticii organizat pe 11 octombrie. Licitatia, organizata de Artmark, reuneste monede intr-o stare de conservare buna, foarte buna sau impecabila, dupa cum a precizat…