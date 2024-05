Ploi în majoritatea regiunilor săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în luna Mai Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in luna Mai. Potrivit ANM saptamana viitoare vor fi ploi in majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei meteo saptamana viitoare vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor, iar, temperaturile vor fi sub cele obisnuite, in saptamana 13 – 20 mai. Meteorologii anunta ca saptamana viitoare vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Conform prognozei anuntate vineri de ANM, in saptamana 13 – 20 mai, temperaturile se vor situa sub cele obisnuite in acest interval, transmite News.ro . Cum va fi vremea in luna Mai Saptamana 06.05.2024 – 13.05.2024 Valorile… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

