Aș incepe prin a spune ca nu sunt un credincios devotat și nu merg la biserica. Aceasta nu este nici o lauda, nici o invinuire. Pur și simplu este o realitate a vieții mele. Din respect pentru cea care m-a adus pe lume, am citit, am intrebat și am discutat despre lucrurile considerate sfinte pentru […] The post Cateva ganduri despre Vinerea Mare appeared first on Puterea.ro .