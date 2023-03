Farul învinge Rapid și câștigă campionatul regular în Superliga Echipa antrenata de Gheoghe Hagi, Farul, a invins pe Rapid București și a caștigat campionatul regular. Farul nu mai poate pierde primul loc, indiferent de rezultatul pe care il va obține CFR Cluj. Farul a invins pe Rapid cu scorul de 2-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

