Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a inceput „cu stangul” 2024 și a pierdut meciul cu Farul de pe teren propriu, scor 1-2. Oltenii sunt pe locul 4 in Superliga, cu 34 de puncte, la 13 de liderul FCSB. In acest context, oltenii „tremura” pentru calificarea in play-off. U Cluj, echipa de pe locul 7, este la 2 puncte…

- Dupa ce Universitatea Craiova a pierdut cu Farul, iar CFR Cluj a pierdut cu FC Botoșani, Marcel Pușcaș a avut un mesaj acid catre finanțatorii celor doua echipe. Intr-un mesaj postat pe Facebook, președintele de la FCU Craiova s-a luat de Mihai Rotaru și Nelu Varga, despre care spune ca au avut parte…

- Dupa ce Universitatea Craiova a fost invinsa de Farul, 1-2, Gabi Balint a avut o reacție dura la adresa lui Andrei Ivan. Extrema de 27 de ani a Universitații Craiova trece printr-o forma slaba in acest sezon. Deși a fost titular incontestabil, bifand 21 de meciuri, Ivan are doar 3 goluri și doua pase…

- Universitatea Craiova l-a transferat pe Pyry Soiri, dar nu se oprește aici. Mihai Rotaru i-a mai promis macar doua transferuri antrenorului Ivaylo Petev și dezvaluie ca are o oferta pentru cel mai important fotbalist al echipei, Alexandru Mitrița (28 de ani). Dupa 21 de etape din sezonul regulat, Universitatea…

- Silviu Lung Jr, portarul celor de la Poli Iași, a vorbit despre remiza cu Hermannstadt, scor 0-0, in primul meci al rundei #17. La finalul meciului, Silviu Lung a declarat ca echipele din Superliga au valori apropiate. Acesta spera ca Poli Iași sa obțina rezultate pozitive, chiar daca pe moldoveni ii…

- Universitatea Cluj a pus in vanzare biletele pentru meciul urmator de pe Cluj Arena, contra celor de FC Universitatea Craiova. Meciul contra oltenilor lui Mititelu se va disputa pe 3 decembrie, incepand cu ora 16:00. Pana la acel meci, Universitatea Cluj va juca in Giulești, pe 27 noiembrie. Universitatea…

- Mihai Rotaru, principalul acționar de la CS Universitatea Craiova, a reacționat dupa ce Peluza Nord, facțiunea de suporteri care susține echipa pe care o conduce, a afișat un banner jignitor la adresa familiei Mititelu in timpul derby-ului cu FCU Craiova, scor 1-1. In timpul partidei de pe stadionul…

- CS Universitatea Craiova și FCU Craiova au remizat, scor 1-1. in runda cu numarul 15 din Superliga. Mihai Stoica e de parere ca ambele formații au probleme in compartimentul defensiv. Mihai Stoica a analizat derby-ul Craiovei și a remarcat o problema comuna la formațiile finanțate de Mihai Rotaru și…