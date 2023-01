Departamentul pentru Mediu si Agricultura de la Londra a anuntat sambata ca va interzice in Anglia, incepand din octombrie, vesela din plastic de unica folosinta pentru a proteja oceanele de poluarea cu plastic. Farfuriile, tavile si bolurile folosite ca ambalaje pentru produse si preparate alimentare preambalate pentru autoservire sunt exceptate. Farfuriile, tacamurile, bolurile si tavile […] The post Farfuriile, tacamurile, bolurile si anumite tipuri de pahare din plastic de unica folosinta, interzise in Anglia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…