- Cel puțin 11 persoane au murit intr-un incendiu izbucnit in estul Franței intr-o casa de vacanța pentru persoane cu dizabilitați. Incendiul a izbucnit cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit.

- Mai mult de jumatate dintre adultii care au fugit din Ucraina din cauza razboiului vor sa ramana in Marea Britanie chiar si atunci cand se vor putea intoarce in siguranta in tara lor de origine, arata un nou sondaj, citat vineri, 7 iulie, de Agerpres. Aproximativ 52% au declarat ca intentioneaza sa…

- Economia Spaniei a revenit la nivelul de dinaintea pandemiei in primul trimestru din 2023. Spania, a patra economie a zonei euro, a inregistrat o crestere cu 0,6% in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, depasind usor estimarile, arata datele revizuite publicate vineri…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, despre scaderea preturilor la alimentele de baza ca el isi doreste un acord pana la sfarsitul anului, pe modelul din Franta. ”Inca lucram la sistem, important este ca, incet, incet ajungem la un acord. Indiferent ce sistem vom gasi cu retail-lerii, cu distribuitorii,…

- ”In ultimul raport prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul trimestru la 11,2, ca atare vom continua sa luam masuri si sa facem in asa fel sa ne incadram cu inflatia poate mai devreme de sfarsitul anului, sa fie de…

- Deși cifrele actuale ale economiei il contrazic, Nicolae Ciuca este optimist și spune ca putem avea inflație de sub 10% inainte de sfarșitul anului. In ultimul raport de date prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul…

- Cel puțin cinci persoane au fost ranite, dintre care trei se afla in stare grava, sambata in nord-estul Frantei, in Villerupt si intr-o comuna invecinata, in apropiere de granita cu Luxemburg, in urma unui atac armat, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Economia Regatului Unit a inregistrat o crestere usoara in primul trimestru din 2023Economia britanica a inregistrat o crestere usoara in primul trimestru din 2023, arata datele publicate vineri de Oficiul National de Statistica (ONS), in pofida unui declin neasteptat de 0,3% in martie, transmite…