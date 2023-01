Fără Popa şi Chiţu, eşec în „limite” CSM Petrolul nu putea spera la prea mult din duelul cu campioana U”-BT Cluj-Napoca, echipa care s-a impus cu 85-72 (22-26, 16-9, 22-15, 25-22) in disputa de sambata seara, la capatul unei partide in care ploieștenii au oferit o replica decenta, mai ales in conditiile absentelor lui Bogdan Popa si Christian Chitu, ambii cu probleme medicale. Fortat si de imprejurari, antrenorul Mihai Popa a profitat de prilej pentru a le oferi sansa sa joace catorva sportivi folositi mai putin in acest sezon, Codrut Dinu, Brandon Aughburns si Andrei Ene, adunand minute si puncte care s-ar putea sa conteze pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

