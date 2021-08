Fără Moscova? Incredibil: Ministrul Apărării din Rusia propune mutarea capitalei în Siberia! Cinci mari centre industriale și științifice urmeaza sa fie inființate in Siberia, iar capitala Rusiei trebuie mutata acolo. Acest lucru se ințelege din cuvintele ministrului rus al Apararii, Serghei Șogu, la o intalnire cu oamenii de știința din filiala siberianaa Academiei de Științe din Rusia, potrivit World Today News. „Trei sau mai bine cinci” centre cu o populație de 300-500 de mii de persoane sau chiar un milion sunt necesare ca parte a dezvoltarii Siberiei. „Și nu doar pentru a construi un oraș și pentru a muta capitala acolo, ci pentru a o face cu o direcție foarte specifica catre acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

