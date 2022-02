Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, crede ca Rusia incearca sa readuca nu numai Ucraina, ci si Georgia si Moldova in sfera sa de influenta. Potrivit Infotag, el a facut declarații ieri, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, in timpul vizitei sale la Kiev, transmite…

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta pe piata internationala a petrolului, au depasit, miercuri, 90 de dolari pentru prima data din 2014, continuind redresarea puternica de la minimele din perioada pandemiei, atinse in aprilie 2020. Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor…

- Depasirea acestui prag de pret vine pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari dintre Rusia si Ucraina si pe masura ce oferta ramane limitata, pe fondul unei reveniri a cererii. Pretul petrolului Brent a crescut cu peste 2%, ajungand la 90,07 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West…

- Pretul titeiului a urcat miercuri spre 90 de dolari pe baril, aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, in urma escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia si a limitarii productiei, transmite Reuters.

- Un avion american incarcat cu echipamente militare si munitii a aterizat marti la Kiev, acesta fiind al treilea transport din asistenta de securitate in valoare de circa 200 de milioane de dolari oferita Kievului de Washington in timp ce Ucraina se pregateste pentru o eventuala ofensiva a Rusiei,…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 2%, din cauza dolarului puternic si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe…

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…

- Cotațiile petrolului au urcat la nivel mondial cu 14% de la inceputul acestui an, ajungand la 89 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimii șapte ani, dupa o creștere de 50% in 2021, potrivit datelor Reuters.Experții se așteapta la creșteri pana la 100 sau chiar 125 de dolari pe baril in acest…