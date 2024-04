Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul american de aproape 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, adoptat sambata de Camera Reprezentantilor din SUA, „va salva mii si mii de vieti”, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa vot, potrivit AFP.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit, intr-un mesaj postat pe platforma X, dupa ce pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat de Camera Reprezenta

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit, intr-un mesaj postat pe platforma X, dupa ce pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat de Camera Reprezentanților din Congresul SUA, informeaza Mediafax.

- Veste buna pentru antreprenorii a caror activitate a avut de suferit pe urma razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea schemei Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei) pentru sprijinirea companiilor in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit in premiera despre pagubele facute de razboiul din țara sa. Șeful statului a spus cați soldați ucraineni au decedat pe front. Volodimir Zelenski contrazice datele SUA, dar și pe cele ale Rusiei! Președintele Ucrainei a spus cați soldați ucraineni au…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a explicat sambata ca Ucrainei ii lipsesc armele de care are nevoie, conform AFP, scrie Agerpres. "Nu avem arme cu raza lunga de actiune si Rusia le are", a spus el, mentionand inferioritatea ucraineana in domeniul artileriei drept o alta problema pe care…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind „foarte logica si profesionista” si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…