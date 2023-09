Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden s-a dus sambata in Florida pentru a vedea cu propriii ochi distrugerile provocate de uraganul Idalia si pentru a consola victimele furtunii, dar nu s-a intalnit si cu guvernatorul Ron DeSantis, un potential rival prezidential, care a ales sa nu vina si sa nu il insoteasca in calitate…

- Președintele Joe Biden merge in Florida pentru a evalua pagubele provocate de uraganul IdaliaPreședintele SUA, Joe Biden, merge sambata in Florida pentru a evalua pagubele provocate de uraganul Idalia. In program nu a fost stabilita nicio intalnire cu Ron DeSantis, guvernatorul republican al statului…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, inscris in cursa prezidentiala din 2024, a decis inlocuirea directorului echipei de campanie electorala, in cadrul eforturilor de avansare in sondajele de opinie, informeaza site-ul Axios.com.

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, inscris in cursa prezidentiala din 2024, a decis inlocuirea directorului echipei de campanie electorala, in cadrul eforturilor de avansare in sondajele de opinie, informeaza site-ul Axios.com.

- Donald Trump domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatele unui nou sondaj Reuters/Ipsos publicate miercuri.Ancheta…

- Donald Trump domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatel

- Donald Santini, in varsta de 65 de ani, a aparut de mai multe ori in emisiunea de televiziune „America's Most Wanted” (Cel mai cautat din America) și ar fi folosit 13 identitati false pentru a se sustrage arestarii pentru uciderea unei femei de 33 de ani din Florida, in 1984, au transmis vineri autoritatile,…

- Un suspect de crima din Florida care a aparut de trei ori in America's Most Wanted a fost arestat dupa aproape patru decenii in fuga. Barbatul cautat pentru uciderea Cynthia Wood, o tanara de 33 de ani care trecea printr-un divorț cu soțul ei.