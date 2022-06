Fântâna se face cum vrea Cultura CARANSEBEȘ – E vorba de fantana arteziana din centrul muncipiului, acolo unde Direcția de Cultura a stopat anul trecut lucrarile Primariei, care ar fi fost facute fara autorizație și nici nu indeplineau criteriul estetic pentru o fantana aflata intr-o zona cu cladiri monument istoric! Dupa ce la inceputul lunii mai, Direcția de Cultura a transmis municipalitații cam cum ar trebui sa arate „fantana lui Oprea” la finalul lucrarilor, despre care Caon a scris AICI , primaria și-a facut temele și a primit aviz favorabil pentru a intra in legalitate cu lucrarile. Bineințeles, cu respectarea intru totul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

