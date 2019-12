Stiri pe aceeasi tema

- Trupa 5 GANG a lansat pe 15 decembrie o noua piesa intitulata „Hocus Pocus”, care a reușit sa stranga intr-o singura zi 686.637 de vizionari pe youtube. Aceasta se afla pe primul loc in trending.

- Trupa mexicana de heavy metal S7N (Seven) se afla in turneu european de promovare a noului single al formatiei, „Insane”. Europe by Insanity Tour se va opri si in Oradea, marti 3 decembrie, ora 19:00, cu un concert in Rock Fort (str. Iuliu Maniu 52/A). S7N s-a infiintat in 2012 in…

- Connect-R și Misha au divorțat in 2017, insa au ramas in relații foarte bune, de dragul fetiței lor, Maya. Cei doi iși petrec vacanțele impreuna, insa nu mai formeaza un cuplu, așa cum sperau fanii lor. Acum, artista a facut un anunț neașteptat pe contul de socializare. Misha a postat pe contul de…

- La inceputul anilor 2000 facea furori cu trupa Stigma, iar din 2014 a pornit un proiect solo. Insa Emanuel Mirea și-a luat apoi o pauza lunga și a plecat in Canada la studii. Acum, revine in forța pe piața muzicala din Romania, cu o piesa cu un mesaj pozitiv. Artistul spera ca noua sa piesa, „Sa facem…

- The Who lanseaza un nou single, „All This Music Must Fade”, o reala demonstrație de putere și siguranța in propriile forțe dovedita de legendara trupa. Premiera piesei a avut loc in cadrul BBC Radio 2 Breakfast și a venit insoțita de declarația: „Aceasta piesa este dedicata tuturor artiștilor acuzați…

- Lidia Buble lanseaza „Margarita” alaturi de Descemer Bueno, unul dintre cei mai iubiți artiști latino din lume care a colaborat cu nume precum Enrique Iglesias și Gente De Zona. Produsa de catre Fly Records, „Margarita” este insoțita de un videoclip bold, plin de culoare, filmat in Cuba, ce combina…

- Muzicianul Dave Grohl a marturisit ca "a plans puțin", sambata, la festivalul Rock in Rio, atunci cand a auzit piesa "Lithium" a formației Nirvana, din care a facut parte, interpretata de trupa Weezer, arata Smart Radio, care pastreaza un loc special pieselor artiștilor in playlist, potrivit Mediafax.Liderul…

- In ultima zi a grevei Global Climate Strike, The Wax Road lanseaza un nou videoclip – Things May Change. Piesa vine in susținerea protestelor mondiale fața de lipsa de acțiuni din partea autoritaților privind protejarea mediului, ce au loc incepand cu perioada 20-27 septembrie. Imaginile au fost realizate…