Familie cu sapte copii implicata intr-un accident rutier in judetul Bacau (GALERIE FOTO) Un TIR, un microbuz si o autoutilitara au fost implicatre in aceasta dimineata intr un accident rutier in zona localitatii Harja, judetul Bacau.Potrivit ISU Bacau, soferii de pe TIR si autoutilitara nu au necesitat ingrijiri medicale.In microbuz se afla o familie 2 adulti si 7 copii."Ambulanta SMURD a preluat mama si se deplaseaza spre spital, iar o ambulanta SAJ a preluat tata cu 3 copii si se deplaseaza spre spital. In autospeciala ATPVM pentru transport victime multiple se afla ceilalti ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In microbuz se aflau 2 adulți (parinții) și 7 copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani. In accident au fost implicate 3 autoturisme - 1 TIR, 1 microbuz și o autoutilitara. Șoferii de pe TIR și autoutilitara nu au necesitat ingrijiri medicale. In microbuz se afla o familie 2 adulti si 7 copii. La…

- Cel puțin patru persoane sunt ranite, intre care trei copii, dupa un accident care a avut loc joi dimineața, in comuna Oituz, sat Harja, județul Bacau, intre un microbuz in care se aflau doi adulțli și șapte copii, și un TIR.

- O coliziune grava a avut loc astazi in satul Harja din comuna Oituz, implicand trei vehicule: un microbuz in care se afla o familie cu 7 copii, un tir și o autoutilitara. Din fericire, nu exista persoane incarcerate, insa noua persoane au suferit rani și au fost transportate la spital. La fața locului…

- O coliziune grava a avut loc astazi in satul Harja din comuna Oituz, implicand trei vehicule: un microbuz in care se afla o familie cu 7 copii, un tir și o autoutilitara. Din fericire, nu exista persoane incarcerate, insa noua persoane au suferit rani și au fost transportate la spital. La fața locului…

- Un accident rutier s-a produs, joi dupa-amiaza, pe autostrada A3, la km 60, in comuna Rafov, un adult si doi copii primind ingrijiri medicale. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 8 ocupanti, intre care doi minori, arata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit luni dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Horea din Huedin. In accident au fost implicate o autoutilitara incarcata cu marfa și un microbuz. ”In microbuz nu au existat victime incarcerate, in vreme ce in autoutilitara se afla blocat…

- Un accident rutier produs intre un microbuz si un autoturism a avut loc in cursul noptii pe raza localitatii Baisesti, judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, evenimentul rutier a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112, la ora 1:13.L afata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala…

- Un barbat de 52 de ani a murit seara trecuta intr un grav accident rutier in judetul Galati. Alte doua persoane, doi tineri de 22, respectiv 19 ani au fost ranite si au fost transportate la spital. Potrivit IPJ Galati, la data de 10 iunie 2023, la ora 20.39, Politia Galati a fost sesizata prin intermediul…