Familia Romanov a Rusiei are un nou moștenitor Prințul Alexander Georgievich Romanov s-a nascut ieri la Moscova pentru prima data de la revoluția din 1917. Micul prinț este primul copil al Marelui Duce George Mihailovici al Rusiei și al Prințesei Victoria Romanovna Romanov. Cei doi s-au casatorit in 2021.Marea Ducesa Maria Vladimirovna a Rusiei, bunica lui Alexandru, a emis un comunicat oficial care […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

