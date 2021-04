Stiri pe aceeasi tema

- Aparitia celor doi se datoreaza faptului ca Madalina Ghenea ar urma sa o interpreteze pe Sophia Loren in filmul american „The House of Gucci" regizat de Ridley Scott. Luni, pe pagina de Instagram a filmului au aparut mai multe fotografii cu actorii, printre care si cu Madalina Ghenea si Al Pacino. Din…

- Madalina Ghenea face parte din distributia filmului biografic „House Of Gucci”, regizat de Ridley Scott, alaturi de Al Pacino, Lady Gaga sau Jared Leto. Filmul „House Of Gucci” prezinta complotul pus la cale de Patrizia Reggiani pentru a-l ucide pe Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra…

- Se lanseaza film despre imperiul Gucci. Lady Gaga joaca in el! Lady Gaga se pregatește intens pentru revenirea pe marele ecran. La aproximativ 3 ani dupa succesul inregistrat ca actrița in filmul A Star Is Born, Gaga a semnat un nou contract important la Hollywood. Astfel, artista face parte din distribuția…

- Lady Gaga va juca in filmul biografic „House Of Gucci”. Ea va fi soția lui Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, iar in rolul celebrului designer il vei putea vedea pe actorul Adam Driver. Din distribuția filmului mai fac parte Al Pacino, Jared Leto și Jeremy Irons. „House Of Gucci”, regizat de Ridley…

- Cantareata Lady Gaga a publicat pe Twitter prima fotografie de la filmarile pentru lungmetrajul „House Of Gucci”, regizat de Ridley Scott, in care joaca rolul principal, potrivit News.ro. Gaga este Patrizia Reggiani, fosta sotie a mostenitorului imperiului, Murizio Gucci, care a fost ucis…

- Cei doi caini furati ai cantaretei Lady Gaga, rasa bulldog francez, au fost gasiti teferi si inmanati Politiei din Los Angeles, informeaza news.ro . Cele doua patrupede, furate in timpul unui faj armat, au ajuns la reprezentantul cantaretei, a anuntat politia. Barbatul care plimba cainii artistei,…

- Cei doi buldogi francezi ai artistei americane Lady Gaga, 34 de ani, furați de hoții care l-au impușcat pe barbatul care ii plimba pe un bulevard din Hollywood, au fost recuperați nevatamați vineri, 26 februarie, a anunțat Departamentul de Poliție din Los Angeles, SUA, informeaza agenția Associated…